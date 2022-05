Salernitana-Venezia 2-1, Soncin: «Abbiamo battagliato, penalizzati dal rigore» «Abbiamo subito il secondo gol nel nostro momento migliore, c'è rammarico»

Mastica amaro Andrea Soncin per il ko subito dai suoi calciatori contro la Salernitana. L'allenatore del Venezia ha provato in ogni modo a risollevare le sorti dei veneti che, nonostante le buone gare disputate all'Arechi e allo Juventus Stadium, vedono ad un passo la retrocessione. «Di sicuro un episodio così determinante influenza la gara, ma i ragazzi hanno dato tutto, l'avevamo rimessa in piedi, poi nel momento in cui la Salernitana era più in difficoltà abbiamo preso un altro gol. Ci sono state tante partite nella partita, e c'è grande rammarico perché nel nostro momento migliore abbiamo subito il secondo gol», ha detto ai microfoni di DAZN il tecnico degli arancioneroverdi. «L'approccio è stato positivo, poi il rigore è stato un episodio che ha determinato l'inerzia della partita. Ci abbiamo messo un po' per riprenderci dallo choc, ma i ragazzi hanno fatto una buona gara. Abbiamo battagliato, qui come anche a Torino, abbiamo perso ma ho visto una squadra motivata e desiderosa di tirarsi fuori»,