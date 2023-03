Nazionali Salernitana: Ochoa festeggia un nuovo record, Gyomber protagonista Il portiere è l'atleta con più presenze in assoluto nella storia di tutte le competizioni Concacaf

Continuano gli impegni nazionali per le qualificazioni alle coppe continentali (in questo turno, l'Italia trova la prima vittoria delle sue qualificazioni grazie al 2-0 rifilato a Malta).

Ochoa batte un record. Gyomber colonna portante. Crnigoj, riposo precauzionale

Tra gli impegni dei giocatori granata spicca il gettone dela leggenda Guillermo Ochoa, che con la sua presenza contro la Giamaica (match terminato in pareggio, con un vivace 2-2) è diventato il giocatore con più presenze in assoluto nella storia di tutte le competizioni Concacaf. Parliamo di ben 135 gettioni di presenza. Un record incredibile e che sembra davvero difficile da raggiungere in tempi brevi.

Si segnala anche l'ottima presenza di Norbert Gyomber con la sua Slovacchia, vittoriosa contro la Bosnia-Herzegovina grazie ad un secco 2-0. Una delle colonne portanti della retroguardia granata è un elemento decisamente importante anche per la sua nazionale. Il difensore ha giocato tutta la partita contro la Bosnia-Herzegovina mostrando la solita solidità.

Niente da fare, invece, per Domen Crnigoj, che sembrava pienamente recuperato e invece ha dovuto dare forfait all'ultimo a causa dei risentimenti muscolari già patiti in campionato. Lo sloveno era stato intercettato nei primi giorni del ritiro e si era detto decisamente ottimista. Crnigoj aveva dichiarato di aver fatto un esame medico che aveva tolto ogni dubbio e che quindi non c'è più alcun infortunio. Alla fine è stata scelta la via più prudente, e quella che probabilmente fa anche gli interessi della Salernitana. Meglio non rischiare, specialmente su infortuni di natura muscolare che possono acutizzarsi e portare a problemi di maggior entità.