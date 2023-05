Salernitana-Fiorentina, l'Arechi pronto alla battaglia: attesi 20mila spettatori La squadra granata va a caccia del decimo risultato utile consecutivo

Con il dato aggiornato della prevendita, si conferma quello che era un evento più che atteso: il pienone all'Arechi anche in occasione di Salernitana-Fiorentina. Domani alle 18, per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione, la formazione granata sfida la viola di Vincenzo Italiano, reduce da un roboante 5-0 sulla Sampdoria.

Arechi verso il sold-out

La vittoria pirotecnica contro il Sassuolo e il pareggio - contro ogni previsione e annuncio - del Maradona hanno fatto salire ancor di più i gradi del tifo della Bersagliera. Proprio con il pieno di forze e fiducia, la Salernitana si appresta a sfidare un avversario estremamente duro e con tantissime frecce al proprio arco. I granata, dal canto loro, partono col vantaggio dell'uomo in più. L'Arechi è un fattore e la prevendita ha toccato punte altissime, con 17.046 presenze (di cui 250 nel settore ospiti) già certe sugli spalti dello stadio con il nome da principe.

Sousa sarà in tribuna come uno mais

Per la prima volta da quando il tecnico portoghese allena i granata, a sedere sulla panchina come primo allenatore sarà il suo vice. Sousa è stato espulso nei minuti di recupero del match del Maradona e ora dovrà fare il tifo dalla tribuna, come uno dei venticinquemila cuori granata che affolleranno l'Arechi nella giornata di domani. Proprio riguardo il pubblico, mister Sousa ha voluto lanciare un appello (evidentemente ascoltatoa a dovere) in cui dichiarava la propria speranza di "di poter contare sul supporto del nostro pubblico allo stadio così come abbiamo sentito il loro enorme affetto quando siamo tornati dall’ultima partita a Napoli. I tifosi sono la nostra anima".