Salernitana, infortuni cari e amari! Danno da 2,5 milioni nella scorsa stagione Primato negativo per il club granata

Ultima in classifica e prima tra le squadre europee senza competizione continentali per infortuni. L’anno orribile appena andato in rassegna e dimenticato a fatica in casa Salernitana porta con sé record e statistiche poco positive. Secondo uno studio quanto emerso dall’Howden’s 2023/24 Men’s European Football Injury Index, pluripremiato rapporto sugli infortuni nel calcio europeo maschile giunto alla sua quarta edizione e pubblicato oggi dal broker assicurativo Howden, la Salernitana lo scorso anno ha fatto registrare ben 32 infortuni, tra i dati più elevati delle squadre che non hanno preso parte a competizioni europee, per un costo di quasi 2,5 milioni di euro (80mila euro in media a infortunio).

Lo stesso numero è stato raccolto dal Cagliari, con i sardi però che sono riusciti a centrare la salvezza. Nella scorsa stagione, il primato però è stato per Napoli e Milan, impegnate anche in competizioni europee, con il numero più alto di infortuni (50). Alla Juventus il primo posto per costo degli infortuni (10,16 milioni di euro), voce più alta in tutto il torneo. Resta però la crescita degli stop fisici in serie A, con incremento medio del 4%, per un costo totale di 732 milioni.