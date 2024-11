Salernitana-Bari, sarà record stagionale: Curva Sud sold-out Ad un passo dai 16mila spettatori

Vola la prevendita di Salernitana-Bari. Nell'ultimo aggiornamento della società granata, sono 11mila i tagliandi venduti per la sfida dell'Arechi. Numero che, sommato agli abbonati in possesso di voucher stagionale, porta a sfiorare quota 16mila e a far registrare il record stagionale.

Dopo il settore ospiti da 2mila posti, è sold-out anche la Curva Sud Siberiano. Ci si prepara dunque ad una festa in grande stile per una domenica all'insegna dello sport.