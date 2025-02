Carrarese-Salernitana, sarà esodo granata: possibile scorta extra di tagliandi Decisivo il Gos in programma domani mattina. Nel pomeriggio possibile via alla prevendita

La febbre salvezza contagia il popolo della Salernitana. Dopo le oltre 700 presenze al Rigamonti di Brescia nonostante l’anticipo serale al venerdì, ora il popolo della Bersagliera si prepara ad un nuovo esodo. Nel mirino c’è la trasferta di sabato pomeriggio con la Carrarese. Sono 600 i tagliandi previsti per il settore ospiti dello stadio dei Marmi. Numero però che non basterà a contenere la fame di calcio dei supporters granata. Il club punta a poter ampliare l’offerta di biglietti anche con la possibilità di ospitare i tifosi ospiti in altri settori. Sarà determinante il Gos in programma domani mattina, al termine del quale saranno rese note tutte le indicazioni sui costi e modalità di vendita dei tagliandi.