Salernitana-Mantova, si punta al record stagionale: obiettivo 20mila Trema il numero registrato con il Bari all'Arechi

Per l’ultima dell’anno, l’Arechi è pronto ad indossare il proprio abito da gala e spingere la Salernitana nella sfida con il Mantova. Nella prima delle tre finali che attendono la Bersagliera per non retrocedere in serie C, il Principe degli Stadi farà registrare il suo record stagionale: sono 13mila i tagliandi staccati, ai quali sommare i 4563 possessori di abbonamento. Superata dunque quota 17500, con nel mirino quota 18740 che è la quota registrata nella sfida con il Bari. Sold-out sia in Curva Sud Siberiano che nei Distinti. Saranno in 240 i tifosi ospiti, con la prevendita che si è chiusa in questi minuti.

Per favorire la corsa al biglietto, la Salernitana ripeterà l’iniziativa di aprire il botteghino dell’Arechi a poche ore dalla sfida con il Mantova. Dalle 12:00 alle 14:30 sarà aperto il botteghino numero 1 per la vendita dei biglietti validi per assistere a Salernitana-Mantova, in programma domani pomeriggio.