Salernitana, battaglia legale no-stop: nuovo ricorso del club La società granata ricorre alla Corte federale d'appello

Da una parte il Tar e l’attesa per l’udienza del prossimo 8 luglio. Dall’altra invece il percorso endofederale che scrive un nuovo capitolo. La Salernitana non ci sta all’ingiustizia subita nel caos playout che ha messo spalle al muro la Lega B e continua la sua battaglia legale. Dopo aver incassato le motivazioni durissime del Tribunale federale nazionale sul primo ricorso presentato e respinto nell’udienza di merito dello scorso 19 giugno, il club granata ora porta avanti la sua tesi sui banchi del Corte federale d’appello.

Una nuova sfida per la Salernitana e per il pool di legali che chiede la sospensione dei playout e la riammissione in serie B. Una battaglia che nei prossimi giorni prenderà piede anche in sede amministrativa, con la Bersagliera pronta al tutto per tutto pur di far valere le proprie ragioni.