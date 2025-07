Salerno, notte di tensione nel centro storico: maxi-rissa tra due gruppi Carabinieri al lavoro per identificare i responsabili

Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno a far chiarezza sulla maxi-rissa avvenuta sabato notte in Piazza Sant'Agostino, nel centro storico di Salerno. Il fatto è avvenuto intorno alle 2 ed ha visto coinvolti due gruppi, stranieri ed italiani, alcuni dei quali molto giovani. Nel corso della rissa sono state lanciate sedie e bottiglie, tra l'incredulità dei residenti che hanno seguito con preoccupazione a quanto stava accadendo. Le tensioni, tra l'altro, sarebbero proseguite anche in zona lungomare. I carabinieri, allertati da alcuni residenti, hanno acquisito le immagini delle telecamere per provare ad identificare i partecipanti alla rissa.