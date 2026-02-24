Salernitana, Iervolino punta sul carattere di Cosmi: i dettagli dell'accordo La prova incolore con il Monopoli ha convinto il patron a cambiare. Ora serve la scossa

Cuore, carattere e grinta. Risollevare la Salernitana, ridarle un’anima dopo la prova incolore col Monopoli. A spingere Danilo Iervolino al ribaltone in panchina sono stati i novanta minuti visti domenica all’Arechi. Dalla sua poltrona della tribuna autorità, il patron ha toccato con mano le difficoltà non solo tecniche ma anche emotive di una squadra apparsa spenta, incapace di reagire allo schiaffo di Scipioni, quasi rassegnata alla sconfitta. Da qui, nonostante l’approccio di grande fiducia nei confronti di Giuseppe Raffaele, l’imprenditore di Palma Campania ha scelto di staccare la spina e dare nuovi impulsi. Serviva un uomo di esperienza, un trascinatore. Iervolino l’ha trovato in Cosmi al quale ha chiesto determinazione, furia agonistica per arrivare ai playoff nel migliore dei modi.

I dettagli

Non ha pesato nella scelta nemmeno lo stop di quattro anni dall’ultima esperienza (Rijeka in Croazia e non fu una campagna fortunata per l’uomo del fiume), bensì la volontà di dare un scossa. Cosmi ha recepito il messaggio e si è buttato a capofitto nell’avventura granata. E anche i termini dell’accordo contrattuale sono a sottolineare quanto per l’allenatore umbro la Salernitana sia stata una chiamata inattesa quanto preziosa. Contratto fino a fine stagione senza alcun vincolo legato al prossimo anno. Al suo fianco ha chiesto solo di avere Giuseppe Scurto, vice che lo aiuterà a divincolarsi tra le beghe di una serie C insidiosa. Prima l’uomo, poi l’allenatore: Iervolino riparte da Cosmi.