Pallamano A1. Jomi Salerno, parte la corsa verso il tricolore: al via i playoff Andata dei quarti di finale in trasferta contro Casalgrande Padana nella

La Jomi Salerno è pronta a tornare in campo per l’inizio dei playoff scudetto della Serie A1 femminile. Sabato 18 aprile alle ore 18:30, le salernitane affronteranno in trasferta la Casalgrande Padana nella gara d’andata dei quarti di finale. La formazione emiliana ha chiuso la regular season al settimo posto con 20 punti, mentre la Jomi ha conquistato la seconda posizione in classifica con 38 punti, confermandosi tra le principali protagoniste del campionato.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento forti dei successi ottenuti nell’ultima giornata della stagione regolare: la Jomi Salerno ha superato in trasferta l’Ali Mestrino con il punteggio di 20-27, mentre la Casalgrande Padana si è imposta di misura sul

campo del Mezzocorona per 26-27. I quarti di finale rappresentano il turno più rapido del tabellone scudetto e si disputano su due sole gare: l’andata si gioca sul campo della squadra con il peggior piazzamento nella regular season, mentre il ritorno è in casa di quella con il miglior piazzamento.

In caso di parità al termine del doppio confronto, sarà la differenza reti complessiva a determinare la squadra che accederà al turno successivo. Dalle semifinali in poi si tornerà invece alla formula tradizionale al meglio delle tre partite: Gara 1 ed eventuale Gara 3 si giocheranno sul campo della squadra con il miglior piazzamento al termine della regular season.

La squadra allenata da Adrian Chirut si prepara ad affrontare la sfida con determinazione e concentrazione, consapevole dell’importanza del primo passo nella corsa verso il titolo.