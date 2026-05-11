Salernitana, la carica dell’Arechi: trema il record stagionale Con la Casertana si preannuncia uno stadio con il suo vestito migliore

Il Pinto ha provato a scuotere la Casertana nel finale, complicando la vita alla Salernitana e dando energia ai falchetti per il tentativo di rimonta finale. Al triplice fischio finale sono stati applausi a scena aperta (e anche insulti a Serse Cosmi) con la promessa dei rossoblu di lottare fino alla fine.

Record stagionale nel mirino

Ora però, il fattore campo cambia e va a favore della Salernitana. I granata si preparano ad avere dalla propria parte uno stadio infuocato. A due giorni dalla sfida di ritorno dei playoff di serie C sono già oltre 11mila i tagliandi staccati. Un numero importante, a nemmeno 48 ore dall’apertura di una prevendita lampo per il fischio d’inizio in programma alle ore 20:45 di mercoledì. Trema il record stagionale di 14297 spettatori registrato nel derby con la Cavese. La Salernitana chiede supporto: l’Arechi tende la mano alla sua Bersagliera.