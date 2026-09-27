Avversari Salernitana, ora il Bari capolista dell’ex Maggiore: "Abbiamo cuore" L'ex granata trascina i galletti: "Ho solo un obiettivo, vincere tutte le partite"

Salernitana-Bari doveva essere scontro diretto in vetta. Il Bari ha mantenuto le aspettative, momentaneamente in vetta alla classifica. La Salernitana invece rallenta, non riesce a dare continuità, guarda il Bari da distanza siderale. Al momento lo svantaggio è di sette lunghezze, domenica potrebbe addirittura toccare la doppia cifra.

Rastelli esulta

Il Bari corre, batte di misura il Cosenza grazie al terzo squillo di Maggiore. Sorride Massimo Rastelli: “In questa prima fase di stagione il nostro marchio di fabbrica lo possiamo definire come sofferenza, cuore e vittoria. I ragazzi ancora oggi hanno dimostrato quanto sono attaccati, hanno dato tutto quello che potevano. Sapevamo che era una partita insidiosa, non facile da gestire. Loro sono stati bravi, è chiaro che in questo momento siamo contenti perché soffrendo di squadra riusciamo a portare a casa punti”.

Il matchwinner

Il grande ex è Giulio Maggiore: “Era troppo importante vincere questa partita, con tanti ragazzi che ci mancavano e in una condizione di emergenza. Abbiamo dimostrato grande spirito e grande anima, non era facile. L’abbiamo sbloccata, alla fine abbiamo sofferto il giusto, però l’importante era portarla a casa. Io cerco di essere sempre il miglior Giulio Maggiore possibile, a volte ci riesco e a volte no, ma in testa ho solo un obiettivo, quello di tutta la squadra, quello di vincere le partite. Esultanza? Ho letto che si è scritto un pochino dopo l’ultima volta, porto la mano all’orecchio quando penso di fare gol belli, lo faccio per scaricare l’adrenalina. Questa volta ho evitato, ma non c’era nessuna provocazione da parte mia. L’importante è fare gol”.

Fonte foto: Ssc Bari