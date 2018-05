Giro d'Italia: Viviani, volata imperiale. Dennis maglia rosa Il campione olimpico non delude e piazza la prima stoccata a Tel Aviv

Il corridore italiano Elia Viviani (Quick-Step Floors) ha vinto in volata la seconda tappa del centunesimo Giro d'Italia, Haifa-Tel Aviv di 167 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jakub Mareczko (Wilier Triestina - Selle Italia) e Sam Bennett (Bora - Hansgrohe).

Rohan Dennis (BMC Racing Team), grazie all'abbuono di 3" ottenuto con la vittoria del secondo traguardo volante, è la nuova Maglia Rosa di leader della classifica generale

Il vincitore di tappa Viviani, subito dopo l'arrivo, è stato chiaro: "Tutti attendevamo la mia vittoria, stamattina ero molto nervoso. Torno al Giro dopo due anni di assenza e un gran desiderio di vincere le volate. Ho dovuto usare i miei compagni di squadra prima del previsto. Dedico questa vittoria alla mia ragazza Elena: facciamo molti sacrifici per raggiungere questo tipo di risultato".



La nuova Maglia Rosa Dennis ringrazia i compagni: "Ho perso la Maglia Rosa per pochissimo ieri, oggi la indosso grazie al lavoro di squadra. I miei compagni hanno tirato per 20 km per permettermi di vincere la volata dell'abbuono, ed anche prima di tirare avevano controllato la corsa. Viviani, ad essere onesti, è scattato al traguardo volante ma non è andato a tutta. È stato bello vederlo vincere la tappa... non che me l'avesse regalato ma, diciamo così, è stato un gentiluomo".

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Rohan Dennis (BMC Racing Team)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Enrico Barbin (Bardiani CSF)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors)