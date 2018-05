Giro d'Italia: sull'Etna vince Chaves, Yates nuova maglia rosa Doppietta degli uomini della Mitchelton-Scott che si prendono tappa e primato nella generale

Il corridore Colombiano Esteban Chaves (Mitchelton - Scott) ha vinto la sesta tappa del centunesimo Giro d'Italia, Caltanissetta-Etna (Osservatorio Astrofisico) di 169 km, arrivando al traguardo assieme alla nuova Maglia Rosa di leader della classifica generale Simon Yates (Mitchelton - Scott) per una doppietta di squadra. Al terzo posto Thibaut Pinot (Groupama - FDJ).

Il vincitore di tappa Esteban Chaves, subito dopo l'arrivo, ha parlato dell'importanza di uesto successo: "È incredibile. Avevo bisogno di questo risultato per il mio ritorno al Giro dopo un anno di assenza. Alla fine è stata una tappa davvero difficile. Ringrazio innanzitutto Jack Haig per aver tirato così tanto nella fuga. Questa doppietta con Yates è come un sogno."

La nuova Maglia Rosa Simon Yates ha parlato dell'importanza della strategia: "La nostra tattica oggi non è stata quella che avevamo deciso con il direttore sportivo stamattina. È stata una giornata pazzesca con un sacco di attacchi sin dall'inizio. Con Esteban in fuga in un gruppo abbastanza folto mi sono tranquillizzato: potevo risparmiare un po' di energia. Ha funzionato alla perfezione. Mi sentivo bene e ho colto l'occasione per partire. Esteban è stato in fuga tutto il giorno e ha meritato la vittoria. Sapevo che avrei preso la Maglia Rosa, sono molto contento".

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Esteban Chaves (Mitchelton - Scott)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Richard Carapaz (Movistar Team)

RISULTATO FINALE

1 - Esteban Chaves (Mitchelton - Scott) - 169 km in 4h16’11”, media 39,581 km/h

2 - Simon Yates (Mitchelton - Scott) s.t.

3 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a 26"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 16"

3 - Esteban Chaves (Mitchelton - Scott) a 26"