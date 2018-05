Giro d'Italia: Bennet batte Viviani, Yates resta in rosa L'irlandese si è imposto in volata, domani arrivo in salita a Montevergine

Il corridore irlandese Sam Bennett (Bora - Hansgrohe) ha vinto in volata la settima tappa del centunesimo Giro d'Italia, Pizzo-Praia a Mare di 159 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Elia Viviani (Quick-Step Floors) e Niccolò Bonifazio (Bahrain – Merida).

l vincitore di tappa Sam Bennett, subito dopo l'arrivo, ha espresso le sue sensazioni: "Mi sento sollevato grazie a questa prima vittoria in un Grand Tour. Ci sono andato vicino così tante volte al Giro... Con così tanti veloci velocisti qui, il tempismo è stato la chiave oltre che prendere la ruota di Viviani. Non è facile batterlo!".



La Maglia Rosa Simon Yates pensa già alle prossime tappe: "È stato un buon primo giorno in Maglia Rosa, un inizio tranquillo. La fuga buona è partita subito. Per noi come squadra è stato perfetto. Un po' stressante il finale come sempre ma tutto OK. Domani se avrò le gambe potrei provare qualcosa. Devo ancora guadagnare tempo su Tom Dumoulin ed altri che sono migliori più forti di me a cronometro".