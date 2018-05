Giro d'Italia: a Gualdo Tadino vince Mohoric Il corridore sloveno ha preceduto sul traguardo Denz e Bennet. In ritardo Chaves

Il corridore sloveno Matej Mohoric (Bahrain - Merida) ha vinto la decima tappa del centunesimo Giro d'Italia, Penne-Gualdo Tadino di 244 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Nico Denz (AG2R La Mondiale) e Sam Bennett (Bora – Hansgrohe).

Il vincitore di tappa Matej Mohoric, subito dopo l'arrivo, era entusiasta: "È fantastico. Sono veramente felice per me ma soprattutto per la mia squadra, il team Bahrain-Merida. Mi hanno lasciato provare a vincere la tappa, anche se stiamo correndo tutti per Domenico Pozzovivo. Non ero sicuro di battere Nico Denz. Ecco perché ho provato ad attaccare per primo. Ho dato tutto quando ho visto che non mi riusciva a superare".



La Maglia Rosa Simon Yates ha parlato anche del compagno di squadra: "Chaves ha avuto un brutto momento nella prima salita di giornata. Subito dopo il giorno di riposo, non sai mai come risponde il corpo. Sono molto deluso per lui perché ha lavorato duramente per questo Giro. Ho fatto lo sprint per il bonus perché ho bisogno di guadagnare tempo su Tom Dumoulin, quando ho visto Thibaut Pinot allungare sono riuscito a superarlo. Ho bisogno di tutti i secondi che posso ottenere, quindi forse proverò ancora a prenderne altri".

RISULTATO FINALE

1 - Matej Mohoric (Bahrain - Merida) - 244 km in 6h04’52”, media 40,124 km/h

2 - Nico Denz (AG2R La Mondiale) s.t.

3 - Sam Bennett (Bora - Hansgrohe) a 34"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 41"

3 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a 46

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Richard Carapaz (Movistar Team)