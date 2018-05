Giro d'Italia: ad Osimo è Yates show, resiste solo Dumoulin La maglia rosa vince con personalità, l'olandese tiene il ritmo. Aru a 21'', Froome a 40''

La Maglia Rosa Simon Yates (Mitchelton - Scott) ha vinto la undicesima tappa del centunesimo Giro d'Italia, Assisi-Osimo di 156 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Tom Dumoulin (Team Sunweb) e Davide Formolo (Bora – Hansgrohe).

Il vincitore di tappa, la Maglia Rosa Simon Yates, subito dopo l'arrivo, ha raccontato le sue emozioni: "Avevamo deciso prima dell'inizio della tappa che non avremmo tirato per riprendere la fuga perché di solito in un finale simile ci sono corridori più veloci, come Tim Wellens. Altre squadre hanno tirato a tutta per provare a vincere la tappa. Una volta ripresi gli ultimi attaccanti, ho deciso di provarci. Sono contento di avere guadagnato qualche secondo su Tom Dumoulin. Lo vedevo che mi inseguiva, sembrava stesse meglio degli altri giorni sulle questo finale in salita. Sta migliorando ogni giorno".

RISULTATO FINALE

1 - Simon Yates (Mitchelton - Scott) - 156 km in 3h25’53”, media 45,462 km/h

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) at 2"

3 - Davide Formolo (Bora - Hansgrohe) at 5"?



CLASSIFICA GENERALE

1 - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) at 47"

3 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) at 1'04"

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Richard Carapaz (Movistar Team)