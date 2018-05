Giro d'Italia: Yates fa il fenomeno e stacca tutti a Sappada La maglia rosa mette il suo marchio sul giro, in ritardo Dumoulin, male Froome e Aru

La Maglia Rosa Simon Yates (Mitchelton - Scott) ha vinto la quindicesima tappa del centunesimo Giro d'Italia, Tolmezzo-Sappada di 176 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) e Tom Dumoulin (Team Sunweb). Chris Froome (Team Sky) ha tagliato il traguardo dopo 1'32", in crisi Fabio Aru (UAE Team Emirates).

Il vincitore di tappa, la Maglia Rosa Simon Yates, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Il mio attacco è stato dettato dall'istinto. Ho visto che si era creato un piccolo gap e ho deciso di provarci. La seconda volta ho dato tutto per andarmene. È fantastico, sono veramente emozionato. Ho lottato sin dalle prime tappe in Israele per costrurmi questo vantaggio, sono contento ma è tutt'altro che finita. Potrebbe svanire negli oltre 30 chilometri della cronometro".

RISULTATO FINALE

1 - Simon Yates (Mitchelton - Scott) - 176 km in 4h37’56”, media 37,994 km/h

2 - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 41"

3 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 41"

4 - Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) a 41"

5 - Richard Carapaz (Movistar Team) a 41"?



CLASSIFICA GENERALE

1 - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 2'11"

3 - Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) a 2'28"

4 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a 2'37"

5 - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 4'27"

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)