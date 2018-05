Giro d'Italia: a Trento Dennis vince la cronometro Yates si difende alla grande e conserva la maglia rosa su Dumoulin, Pozzovivo resta sul podio

Il corridore australiano Rohan Dennis (BMC Racing Team) ha vinto la sedicesima tappa del centunesimo Giro d'Italia, la Cronometro Individuale Trento-Rovereto di 34,2 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Tony Martin (Team Katusha Alpecin) e Tom Dumoulin (Team Sunweb).

Il vincitore di tappa Rohan Dennis, subito dopo l'arrivo, ha espresso la sua gioia: "È bello battere specialisti della cronometro come Tony Martin e Tom Dumoulin. Sono venuto al Giro per vincere una tappa. Speravo che Gerusalemme fosse quella giusta. Anche questa era uno dei miei grandi obiettivi. Vincere qui ed essere tra i primi 10 in classifica è una gran cosa".



La Maglia Rosa Simon Yates si è difeso alla grande: "Sono veramente felice. Mi sentivo bene nella prima parte di gara. Ho mantenuto un buon ritmo. Cercavo di stare in posizione aerodinamica. Ero finito negli ultimi dieci chilometri. Essere in testa dopo la crono cambia la mia tattica per le tappe rimanenti. Potrei correre in modo più difensivo".

RISULTATO FINALE

1 - Rohan Dennis (BMC Racing Team) - 34,2 km in 40’00”, media 51,3 km/h

2 - Tony Martin (Team Katusha Alpecin) a 14"

3 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 22"

4 - Jos Van Emden (Team Lotto NL - Jumbo) a 27"

5 - Chris Froome (Team Sky) a 35"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 56"

3 - Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) a 3'11"

4 - Chris Froome (Team Sky) a 3'50"

5 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a 4'19"

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Simon Yates (Mitchelton - Scott)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)