Froome come Pantani, attacco epico e fa saltare il banco L'inglese si prende tappa e maglia, naufraga Yates mentre Dumoulin insegue a 40''

Il corridore britannico Chris Froome (Team Sky) ha vinto in solitaria la diciannovesima tappa del centunesimo Giro d'Italia, Venaria Reale-Bardonecchia di 185 km, dopo aver attaccato a 80 km dall'arrivo sul Colle delle Finestre. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Richard Carapaz (Movistar Team) e Thibaut Pinot (Groupama - FDJ).

Il vincitore e Maglia Rosa Chris Froome, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Non penso di aver mai attaccato a 80 km dal traguardo nella mia carriera, ho corso da solo e sono arrivato fino alla fine. La squadra ha fatto un lavoro fantastico per mettermi in condizione di farlo. Per prima cosa dovevamo sbarazzarci di Simon Yates e poi andare via da Tom Dumoulin. Per passare dal quarto al primo posto non potevo aspettare l'ultima salita. Il Colle delle Finestre era il posto perfetto per attaccare. Le strade sterrate mi ricordano l'Africa. C'è un'altra giornata difficile domani ma le gambe staranno sempre meglio man mano che la gara continua".

RISULTATO FINALE

1 - Chris Froome (Team Sky) - 185 km in 5h12’26”, media 35,527 km/h

2 - Richard Carapaz (Movistar Team) a 3'00"

3 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a 3'07"

4 - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 3'12"

5 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 3'23"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Chris Froome (Team Sky)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 40"

3 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a 4'17"

4 - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 4'57"

5 - Richard Carapaz (Movistar Team) a 5'44"