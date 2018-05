Froome è il padrone del Giro d'Italia, a Cervinia vince Nieve L'inglese arriverà a Roma in rosa davanti a Dumoulin e Miguel Angel Lopez

Il corridore spagnolo Mikel Nieve (Mitchelton - Scott) ha vinto in solitaria la ventesima tappa del centunesimo Giro d'Italia, Susa-Cervinia di 214 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Robert Gesink (Team Lotto NL - Jumbo) e Felix Grossschartner (Bora - Hansgrohe).

Il vincitore di tappa Mikel Nieve, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Dopo quello che è successo ieri, è stato molto importante per la nostra squadra riuscire a vincere la tappa. Le cinque vittorie sono davvero tante! Non avrei potuto sognare un compleanno migliore".



La Maglia Rosa Chris Froome ha dichiarato: "È stata una vittoria incredibile. Questo Giro è brutale, guarda cosa è successo a Pinot oggi. Quando Dumoulin ha attaccato non ero preoccupato ma volevo mantenere la situazione sotto controllo. Sono scattato sul traguardo per assicurarmi di aver vinto anche la Maglia Azzurra oltre che la Maglia Rosa".

RISULTATO FINALE

1 - Mikel Nieve (Mitchelton - Scott) - 214 km in 5h43’48”, media 37,347 km/h

2 - Robert Gesink (Team Lotto NL - Jumbo) a 2'17"

3 - Felix Grossschartner (Bora - Hansgrohe) a 2'42"

4 - Giulio Ciccone (Bardiani CSF) a 3'45"

5 - Gianluca Brambilla (Trek - Segafredo) a 5'23"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Chris Froome (Team Sky)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 46"

3 - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 4'57"

4 - Richard Carapaz (Movistar Team) a 5'44"

5 - Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) a 8'03"

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Chris Froome (Team Sky)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Chris Froome (Team Sky), maglia indossata da Giulio Ciccone (Bardiani CSF)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)