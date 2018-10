L'Italia delle campane Chirichella e De Gennaro vola in finale A Yokohama l'Italvolley femminile batte 3-2 la Cina e domani sfida (ore 12:40) la Serbia per l'oro

di Marco Festa

L'Italia è in festa: a distanza di 16 anni dal trionfo a Berlino, e dopo una battaglia sportiva di oltre due ore, le azzurre di coach Mazzanti hanno superato al tie break la Cina (18-25, 25-21, 16-25, 32-30, 15-17) strappando il pass per la finale dei Mondiali in corso di svolgimento in Giappone. Splendida la prova di forza del collettivo, mostruosa la prestazione individuale e dell'opposta Paola Egonu, autrice di 45 punti tra cui quello che ha deciso la partita. Tifosi, appassionati e semplici curiosi scatenati sui social per celebrare l'impresa a Yokohama e grande felicità in Campania per il traguardo raggiunto anche dalla centrale partenopea Cristina Chirichella, capitano della nazionale, e dal libero Monica De Gennaro, di Piano di Sorrento. Domani può essere la giornata della gloria: l'ultimo ostacolo sulla strada per la storia è la Serbia, che ha sconfitto 3-1 l’Olanda nell'altra semifinale: si giocherà alle 12.40 ore italiane.

Foto: pagina facebook Federazione Italiana Pallavolo