Volley, la partenopea De Gennaro miglior libero dei Mondiali A Yokohama, Italia sconfitta in finale dalla Serbia (2-3). Riconoscimento per l'atleta partenopea

di Marco Festa

A un passo dal sogno: la Nazionale di pallavolo femminile dell'Italia è stata sconfitta al tie break dalla Serbia nella finale dei Mondiali, che si sono conclusi, quest'oggi, in Giappone. A Yokohama, le azzurre sono state sempre avanti venendo, però, puntualmente riprese prima di cedere al quinto e decisivo set (25-21, 14-25, 25-23, 19-25, 12-15). A sedici anni dall'oro conquistato a Berlino, il volley tricolore e lo sport italiano celebrano in ogni caso l'impresa sfiorata dalle ragazze di coach Mazzanti, che tornano a casa con un argento prestigioso e tanti riconoscimenti individuali: Miriam Sylla è stata, infatti, premiata come migliore schiacciatrice; Paola Egonu quale migliore opposto; Ofelia Malinov come migliore alzatrice e, non di meno, come vediamo delle immagini tratte dal canale youtube della Fipav, la partenopea Monica De Gennaro è stata votata miglior libero della kermesse intercontinentale. Festa grande a Piano di Sorrento, dove è nata la De Gennaro, anche se resta ovviamente più di un rimpianto per non aver potuto festeggiare fino in fondo; salendo sul gradino più alto del podio.