Stasera su 696 TV torna Derby, intervista esclusiva a Letizia Diretta dalle 21. Per intervenire: 800919002 (numero verde); sms e messaggi whatsapp al 3428725223

Stasera, alle 21, sul canale 696 del digitale terrestre ed in live streaming su www.ottochannel.tv, torna il consueto appuntamento con “Derby”, il format dedicato al cammino in Serie B di Benevento e Salernitana. Un ricco parterre per raccontarvi attraverso immagini, servizi, approfondimenti e un vivace dibattito il cammino delle campane protagoniste nel torneo Cadetto: in collegamento Sonia Lantella e Antonio Martone; in studio Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. Al touch Fabio Tarantino. Conduce Silver Mele.

Nel corso della serata andrà in onda un'intervista esclusiva al cursore di fascia dei giallorossi, Gaetano Letizia.

Per intervenire in diretta è a disposizione il numero verde 800919002. Potete interagire da casa anche attraverso l'invio di sms e messaggi WhatsApp, anche audio, al 3428725223.