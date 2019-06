Grana in casa Napoli: Albiol va al Villareal Secondo Marca è fatta. Ora Giuntoli e Ancelotti hanno un problema in più

Grana in vista, e non di poco conto per il Napoli se le notizie rilanciate da Marca, autorevole quotidiano sportivo spagnolo, fossero confermate. Secondo i giornalisti iberici è fatta per Albiol al Villareal: il "sottomarino giallo" pagherà la clausola da 4 milioni e il calciatore dovrebbe firmare un triennale.

Già in passato Albiol era stato vicino al ritorno in Spagna, ma il Napoli era riuscito ad evitare che ciò accadesse. Ora, a meno di colpi di scena, Ancelotti e Giuntoli hanno un problema da risolvere: trovare un difensore in grado di sostituire lo spagnolo. Impresa assolutamente difficile: Albiol si è distinto in questi anni per intelligenza tattica e capacità di guidare la difesa, risultando fondamentale oltre che per i risultati anche per la crescita di Koulibaly.

Lo stesso Ancelotti, giustificando la seconda parte di campionato negativa ha ammesso tranquillamente che perdere Albiol era stata una delle cause delle sconfitte e dei tanti gol subiti. Un anno prima Sarri di lui aveva detto "Leggo le cifre dei difensori sul mercato e mi chiedo uno come Albiol quanto dovrebbe valere".

Maksimovic nel ruolo non ha offerto grosse garanzie, né Chiriches, nè il giovane Luperto: da vedere dunque come il Napoli colmerà una lacuna enorme e a tratti inaspettata.