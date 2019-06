Universiadi: ecco tutti i convocati dell'Italia L'elenco degli atleti che gareggeranno negli sport individuali

A due settimane dal via dell’Universiade sono state rese note le rose degli sport individuali per la manifestazione. Per l’atletica maschile, i convocati: Luca Antonio Cassano, Simone Tanzilli, Pietro Pivotto, Michele Antonelli, Iliass Aquani, Gregorio Angelini, Sebastiano Bianchetti, Yassin Bouih, Enrico Brazzale, Samuele Cerro, Simone Colombini, Simone Forte, Francesco Fortunato, Alessandro Giacobazzi, Enrico Riccobon, Alessandro Sinno, Lorenzo Perini, Roberto Orlando, Eugenio Meloni, Filippo Randazzo. In campo femminile: Roberta Bruni, Helen Falda, Eleonora Ferrero, Giada Andreutti, Mariavittoria Becchetti, Luminosa Bogliolo, Maria Chiara Cascavilla, Ottavia Cestonaro, Eleonora Dominici, Ayomide Folorunso, Nadia Vital Maffo, Raphaela Lukudo, Virginia Troiani, Eleonora Vandi, Sara Vitiello, Silvia Taini, Daisy Osakue, Sonia Malavisi, Francesca Lanciano.

Nella ginnastica ritmica femminile ci sarà Alessia Russo, nell’artistica maschile Stefano Patron, Andrea Russo, Marco Sarrugerio, nella femminile Carlotta Ferlito, Lara Mori e Martina Rizzelli.

Per il judo maschile: Mattia Miceli, Andrea Gismondo, Tiziano Falcone, Lorenzo Rigano, Claudio Pepoli. Sul tatami per le donne: Martina Castagnola, Beatrice Brienza, Chiara Cacchione, Debora Sala, Caraola Paissoni.

Per il nuoto maschile convocati: Stefano De Cola, Alessandro Bori, Ivano Vendrame, Giovanni Izzo, Matteo Ciampi, Matteo Lamberti, Alessio Occhipinti, Niccolò Bonacchi, Davide Nardini, Luca Mencarini, Emanuel Turchi, Federico Poggio, Alessandro Pinzuto, Alessandro Fusco, Giacomo Carini, Daniele D’Angelo, Lorenzo Gargani, Christian Ferraro, Alberto Razzetti, Mattia Zuin, Pier Andrea Matteazzi, Lorenzo Glessi, Alessio Proietti Colonna. Tra le donne: Paola Biagioli, Linda Caponi, Ilaria Cusinato, Francesca Fangio, Natalia Foffi, Sara Franceschi, Federica Greco, Sara Ongaro, Letizia Paruscio, Aglalia Pezzato, Carlotta Toni, Alice Antonia Scarabelli, Beatrice Siboni, Nicoletta Ruberti, Giulia Verona, Silvia Scalia, Gioelemaria Origlia, Alisia Tettamanzi, Alessia Polieri.

Scherma maschile: Guillame Bianchi, Dario Cavaliere, Lorenzo Buzzi, Valerio Cuomo, Francesco D’Armiento, Francesco Ingargiola, Matteo Neri, Damiano Rosatelli, Federico Vismara. Scherma femminile: Michela Battiston, Erica Cipressa, Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini, Camilla Mancini, Roberta Marzani, Martina Sinigalia.

Nel taekwondo maschile, c’è posto per Umberto Pastore, Simone Crescenzi, Matteo Marjanovic, Gabriele Esposito, Mattia Santillo, Roberto Botta, Angelo Adda, Mariano Bucolo, Antonio Flecca. Tra le donne, Elena Blundo, Natalia D’Angelo, Erica Nicoli, Federica Rocca, Daniela Rotolo, Giulia Marra, Martina Pengue, Sarah Al Halwani.

Per il tennistavolo, tra gli uomini ci sono Alessandro Di Marino, Thi Hong Loan Le, Alessandro Guarnieri, Maurizio Massarelli, mentre tra le donne Veronica Mosconi e Chiara Colantoni.

Per il tiro con l’arco maschile: Alex Boggiatto, Matteo Santi, Paolo Ralli, Viviano Mior. Per le donne: Chiara Rebagliati, Eleonora Grilli, Tanya Giada Giaccheri, Sara Ret.

Nel tiro a segno, uomini: Simone D’Ambrosio, Alessio Levato, Lorenzo Bacci, Alexandros Chatzipilis, Dario Di Martino. Donne: Alessandra Luciani, Maria Varricchio, Chiara Di Marzioantonio, Fiammetta Rossi.

Per i tuffi, tra gli uomini: Andrea Cosoli, Vincenzo Porco, Gabriele Auber, Antonio Volpe. Per le donne, Laura Bilotta e Flavia Pallotta.

Infine, la vela maschile con Dimitri Peroni, Rocco Cislaghi, Guido D’Errico, Giorgio Orofino. Nel femminile: Ludovica Msellati, Matilda Di Stefano, Sara Scotto Di Vattimo, Vittoria Barbiero.