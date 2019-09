Basket, Scafati vuole regalarsi le Final Fuor al PalaLido Supercoppa Serie A2, sulla strada della Givova c'è Montegranaro. Il punto sui roster campani

Scafati mette nel mirino la Final Four di Milano. Domenica, alle 18, al PalaMangano, la Giovova sfiderà la Poderosa - Montegranaro avendo guadagnato il diritto di disputare la gara unica in casa grazie alla migliore differenza canestri, nello scontro diretto contro la seconda classificata del proprio girone, nella Supercoppa di Serie A2. E a proposito della Supercoppa: sarà pure una manifestazione organizzata nella pre-season, ma in caso di successo per il roster campano si spalancherebbero le porte di una grande evento, da vivere tutto d'un fiato, nel nuovo PalaLido. Napoli e Caserta proseguono, intanto, le rispettive preparazioni. Sabato, con palla a due alle 18, il quintetto partenopeo sarà impegnato in uno scrimmage al PalaBarbuto contro la Cestistica Città di San Severo. Sponda Juve, digerita l'amarezza per la sconfitta rimediata a Porto San Giorgio, coach Gentile avrà la possibilità di inserire Seth Allen nelle rotazioni di squadra. Intanto, in Serie B, la Virtus Arechi Salerno ha comunicato che, a causa indisponibilità da parte della società Basket Scauri, l’amichevole in programma oggi è stata annullata, così come il match di domenica 22 settembre con Isernia. L’ultimo appuntamento della preseason blaugrana si terrà, dunque, sabato pomeriggio alle 18, quando i ragazzi di coach Benedetto affronteranno l’Olimpia Matera. Il Basket Scauri dovrebbe essere l'avversario della Scandone nella prima giornata del girone D, ma il condizionale resta assolutamente d'obbligo perché, a 11 giorni dall'inizio dei match validi per la terza serie nazionale, i biancoverdi non hanno ancora la minima ossatura in termini di staff e cestisti.