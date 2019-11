Basket, Napoli sogna. JuveCaserta, doppia tegola Sacripanti e Guarino vogliono il PalaBarbuto pieno. I bianconeri perdono due pedine chiave

Tira aria nuova in casa GeVi Napoli. La cura Sacripanti funziona e, all'ombra del Vesuvio, adesso si sogna a occhi aperti. Tre vittorie su tre il biglietto da visita del coach canturino, che ha apertamente dichiarato di avere un obiettivo: riempire il PalaBarbuto. Una missione tutt'altro che impossibile, cavalcando l'onda lunga dell'entusiasmo generata dal successo sul parquet di Trapani, in vista della sfida casalinga contro il Treviglio in programma domenica con palla a due alle 17. A chiamare a raccolta i tifosi azzurri, attraverso la pagina Facebook ufficiale della società partenopea, ci ha pensato anche capitan Francesco Guarino.

Un'ora più tardi, al PalaMangano, contro Capo d'Orlando, proverà, invece, a sfatare l'incantesimo di un avvio di stagione da incubo la Givova Scafati: una vittoria e cinque sconfitte in campionato. Uno score che pesa come un macigno nella classifica del girone ovest.

Da Ovest a Est, non sono inferiori i grattacapi dello Sporting Club JuveCaserta, che ha sì ritrovato il successo sbancando Udine, ma ha comunicato che, in conseguenza a uno scontro di gioco verificatosi nell'ultimo match ed in seguito degli opportuni esami strumentali, all'ala / centro Mike Carlson è stato diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con versamento. Nella stessa gara, il centro Marco Cusin, sempre a seguito di un evento traumatico, ha riportato una lesione di primo grado al muscolo adduttore della coscia destra. Entrambi i cestisti hanno già intrapreso il necessario percorso terapeutico e le loro condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Foto: pagina facebook Napoli Basket