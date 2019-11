Napoli e JuveCaserta, voglia di rialzarsi. Scafati: continuità Basket, Serie A2. Le tre campane veleggiano verso l'ottava giornata di campionato

Rialzarsi. Barra dritta verso l'ottava giornata di campionato di Serie A2. La GeVi Napoli e lo Sporting Club JuveCaserta hanno un obiettivo comune dopo l'amaro fine settimana di campionato, quello scorso, mandato in archivio con due sconfitte. I partenopei, che erano reduci da tre vittorie di fila, sono stati travolti al PalaBarbuto dal Treviglio: 59-81 il pesante passivo che ha spezzato l'incantesimo, dagli effetti a dir poco benefici, generato dall'approdo sulla panchina azzurra di Pino Sacripanti. Guai, però, a fasciarsi la testa anche perché il calendario offre l'opportunità di un riscatto immediato, contro un avversario che, almeno sulla carta, appare più alla portata di Guarino e compagni: Bergamo, in zona play-out, con soli quattro punti in classifica. Palla due sabato alle 20,30. Dal girone ovest a quello est dove gli uomini di coach Gentile, un solo successo nelle ultime quattro partite, e col k.o. interno (84-94) contro Imola da digerire, proveranno a invertire il trend già da domenica prossima, alle 18, sul parquet del Forlì, che, però, veleggia nei quartieri alti della classifica. Dopo l'appello dell'amministratore unico Antonello Nevola a restare vicini alla squadra, la stessa dovrà provare a superarsi per ricreare entusiasmo nell'ambiente, avvilito. Tornando al girone ovest vuole, invece, mantenere il sorriso la Giovova Scafati che con il 103-65 con cui ha spazzato via Capo d'Orlando spera di aver fatto altrettanto con le difficoltà di un avvio di stagione col freno a mano tirato. Sabato, alle 18, sul campo del fanalino di coda Leonis Roma, c'è la chance di incamerare punti e garantirsi una nuova iniezione di fiducia.