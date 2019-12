La Gevi Napoli a Torino per l'immediato riscatto Mercoledì di campionato per il roster partenopeo: al PalaRuffini palla a due alle 20,30

Quando c'è un passo falso, qualsiasi squadra vorrebbe tornare immediatamente in campo per riscattarsi. Il calendario dà, in tal senso, una mano alla GeVi Napoli Basket, che dopo aver ceduto il passo con il finale 72-63 sul parquet di Biella, stasera, con palla a due alle 20,30, sarà di scena al PalaRuffini per sfidare Torino nel recupero della nona giornata del girone Ovest di Serie A2. Un successo permetterebbe agli azzurri di balzare in zona playoff centrando il terzo acuto nelle ultime quattro partite e riprendendo la strepitosa marcia intrapresa dal momento dell'approdo sullo scranno partenopeo di coach Pino Sacripanti: score di 5 vinte a fronte di 2 solo perse. E mentre nel girone Est la JuveCaserta cavalca l'onda lunga dell'entusiasmo generata dalla quarta vittoria di fila, inanellata spazzando via Mantova, al PalaMaggiò, per 77-61, preparandosi al match nella tana di Ferrara, per la Scafati è di nuovo il momento dell'autocritica: pace fatta tra proprietà e squadra in seguito al pesante 79-50 subito per mano di Torino e testa alla partita del riscatto a tutti i costi, domenica alla 17, al PalaMangano, contro la capolista Edilnol. “Vogliamo tutti voltare pagina e farlo sin da subito. Dobbiamo lanciare un messaggio importante di unione e di profondo rispetto.” ha dichiarato il capitano dei gialloblù, Nicolas Crow. La Givova ha, nel contempo, annunciato il ritorno della guardia Marco Portannese, che ha firmato un contratto biennale.