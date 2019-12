La JuveCaserta non vuole fermarsi, Napoli e Scafati ripartire Basket, in arrivo un fine settimana denso di appuntamenti chiave per i roster campani

In Serie A2 le campane sono pronte a un fine settimana alla ricerca del guizzo per confermarsi o ripartire. Il primo caso è quello della JuveCaserta, impegnata domani, alle 18, sul parquet di Ferrara nella dodicesima giornata del girone Est. In casa degli estensi, appaiati a quota 12 punti in classifica agli uomini di coach Gentile, i bianconeri andranno a caccia del quinto successo consecutivo. Il secondo obiettivo, quello di rilanciarsi, volgendo l'attenzione al girone Ovest, è condiviso dalla Gevi Napoli e dalla Giovova Scafati: gli azzurri, reduci da due sconfitte di fila, puntano sull'effetto PalaBarbuto per imporsi sull'ostica Agrigento; i gialloblù, in campo un'ora prima rispetto ai roster corregionali, sulla spinta del PalaMangano per provare a prendersi lo scalpo della capolista Biella e cancellare l'imbarcata subita a Torino. Nel girone D di Serie B, domenica di campionato anche per la Virtus Arechi Salerno, il Sant'Antimo e la Scandone. Gli unici a giocare tra le mura amiche saranno i biancoverdi, alle 18, contro Bisceglie. Questa mattina ha presentato il match, in conferenza stampa, il coach dei lupi, Gianluca De Gennaro: “Siamo reduci da una settimana complicata, con tanti problemi fisici. Un po’ tutti hanno avuto problemi, vuoi per i virus intestinali che circolano, vuoi per il palazzetto freddo (out l'impanto di riscaldamento, ndr). Dobbiamo assolutamente affrontare questa partita con una voglia molto alta.” ha dichiarato l'allenatore dei biancoverdi.