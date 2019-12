Paganese - Catanzaro 1-1, Tascone risponde a Mattia Azzurrostellati avanti all'intervallo, pari calabrese in avvio di ripresa. Domani le altre campane

La Paganese ha pareggiato con il finale di 1-1 nell'anticipo della diciottesima giornata di campionato del girone C di Serie C, al “Torre”, contro il Catanzaro dell'ex Grassadonia. Vantaggio azzurrostellato con Mattia, al al 30', pari calabrese con Tascone, al 56'. Domani in campo le altre tre campane; alle 14,30, Sicula Leonzio - Avellino; alle 15, Virtus Francavilla - Cavese; alle 17:30, Ternana - Casertana.