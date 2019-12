Napoli e Caserta per il riscatto, Scafati per la continuità Serie A2, domenica le campane in campo alle 18 per la tredicesima giornata nei gironi Est e Ovest

Reduce da tre sconfitte consecutive, attesa dalla trasferta di domenica sul parquet della Leonis Roma, con palla a due alle 18, la Gevi Napoli Basket vuole rialzarsi e la dirigenza è corsa ai ripari mettendo a disposizione di coach Stefano Sacripanti il classe '96 Martino Mastellari, che ha salutato la Poderosa Montegranaro per accasarsi all'ombra del Vesuvio. “Mi sono sentito molto apprezzato e voluto da Napoli, la società ha sempre mostrato un forte interesse nei miei riguardi sin dalle prime battute della trattativa. Sono sicuro che stringerò forti legami con tutti anche qui. Sono carico per questa nuova esperienza e pronto a dare il massimo per questi colori.” ha dichiarato la guardia. Sempre nel girone Est di Serie A2 è, invece, continuità la parola d'ordine per la Givova Scafati, che dopo esseri presa lo scalpo della capolista Edilnol Biella sarà di scena in casa della Benacquista Latina. In campo domenica alle 18 così come le altre campane, ma nel girone Est, anche la JuveCaserta, che in vista della gara interna contro l’Urania Milano, per riprendere la marcia dopo lo stop a Ferrara che ha interrotto la striscia di quattro vittorie di fila, ha indetto l'iniziativa “Porta un amico al PalaMaggiò”, promozione riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento all’attuale stagione sportiva. Scatta il conto alla rovescia per la tredicesima giornata di campionato.