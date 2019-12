Serie C, il Natale per le campane è già iniziato Avellino, Casertana, Cavese e Paganese hanno brindato alla fine del 2019 e del girone di andata

Per effetto del rinvio a data da destinarsi delle gare valide per la prima giornata di ritorno, deciso ieri dalla Lega Pro in segno di protesta rispetto alla mancanza di interventi concreti da parte del Governo sui temi della defiscalizzazione e del semiprofessionismo, per le campane nel girone C di Serie C le festività natalizie sono iniziate con largo anticipo. Ieri sera, spazio alle cene sociali e alla consegna dei doni per Avellino, Casertana, Cavese e Paganese, in rigoroso ordine alfabetico.

La neo-proprietà biancoverde, che domani pomeriggio, alle 15,30, si presenterà alla piazza attraverso un'attesa conferenza stampa, ha brindato con la squadra e i componenti dello staff a Pietradefusi. Le foto e i video della serata hanno svelato la presenza di due soci che faranno parte della IDC, che lo scorso 6 dicembre ha rilevato l'Uesse: gli imprenditori Renato De Lucia e Andrea Riccio.

Tanti scatti da conservare anche sponda azzurrostellata con il taglio della torta per celebrare un girone di andata da piacevole sorpresa del raggruppamento.

Il presidente Santoriello ha, invece, guidato le danze in casa metelliana con ampi sorrisi a farla da padrone e panettoni personalizzati per tutti i componenti della grande famiglia delle aquile. Pure i falchetti rossoblù hanno condiviso un evento conviviale prima di posare per il calendario ufficiale 2020. Le tensioni del calcio giocato stanno per essere accantonate, prima di ripartire a tutto gas.

Grafica: Giuseppe Andrita.