Top Player Juniores Campania, doppio appuntamento Bocce, domani e il 2 gennaio 2020 spazio alla promozione dell'attività giovanile

Ritorna il “Top Player Juniores Campania”. Dopo il 1° Trofeo “Memorial Massimo Esca” della Bocciofila San Giovanni Airola, che lo scorso 2 novembre, in provincia di Benevento, ha inaugurato l’edizione 2019/2020 della kermesse, sono ben due le tappe del circuito giovanile – coordinato dal Vicepresidente della Federbocce Campania, Doriana Rescigno – che, durante le festività natalizie, vedranno protagonisti nel salernitano talentuosi giocatori di Bocce (specialità Raffa), provenienti da ogni angolo della regione. Nel dettaglio, sabato 21 dicembre, a partire dalle 14:30, circa cinquanta promettenti ragazzi – appartenenti alle Categorie Under 12, Under 15 e Under 18 – parteciperanno al 1° Trofeo “Luci dell’Irno”, organizzato dalla Bocciofila Enrico Millo di Baronissi. La terza tappa del “Top Player Juniores Campania”, che è nato allo scopo di promuovere l’attività giovanile e, quest’anno, è composto da nove appuntamenti, sarà invece il 3° Torneo Juniores “Buon 2020”, manifestazione organizzata dalla società M. C. M. di Angri per il 2 gennaio, con inizio alle 14:30.

“Vogliamo che i nostri giovani si distinguano nelle Gare Nazionali Elite, che prenderanno il via a marzo – ha dichiarato il Vicepresidente, nonché Tutor Giovanile della Federbocce Campania, Doriana Rescigno –, per questo, abbiamo pensato di dedicare loro del tempo durante le vacanze di Natale per prepararli nel migliore dei modi”.

In ciascuna tappa del “Top Player Juniores Campania” sono messi in palio punti utili a scalare le classifiche riservate alle tre categorie (U12, U15 e U18); i leader saranno premiati nel mese di giugno, in occasione dell’evento conclusivo del circuito.