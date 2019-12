Basket, cinque campane e un unico obiettivo Caserta, Napoli, Scafati, Pozzuoli e Avellino vogliono chiudere in bellezza il 2019

Quale miglior modo di digerire panettoni e pandori, con annesse portate di cene e pranzi natalizi, se non con un'allacciata di scarpe in vista dell'ultimo appuntamento stagionale del 2019? Caserta, Napoli e Scafati sono pronte a tuffarsi nelle ultime sfide dell'anno solare. Nel girone Est di Serie A2, i bianconeri hanno voltato pagina dopo due sconfitte consecutive battendo Verona con una strepitosa rimonta, culminata nel 64-62 finale che ha mandato in visibilio i tifosi del PalaMaggiò. Ora è il momento di confermarsi; di convogliare tutta l'attenzione sulla trasferta sul parquet di Roseto. Nel girone Ovest, Napoli ha, invece, ritrovato il sorriso archiviando quattro stop in successione: Rieti k.o. 79-68. Ci sarà da ripetersi, in casa del Latina, andando a caccia di un blitz che varrebbe l'aggancio in classifica proprio ai danni dei pontini. La squadra più in forma del momento è, senza ombra di dubbio, Scafati, balzata in zona play-off grazie a tre vittorie di fila, ultima delle quali, in ordine cronologico, con un dilagante 117-84 su Bergamo. Incassati gli applausi del PalaMangano, testa definitivamente alla trasferta a Trapani, con l'auspicio che quella siciliana possa rivelarsi un'isola felice; una tappa verso il rilancio definitivo dopo un avvio di stagione singhiozzante. Per le tre campane, palla a due domenica alle 18. Lunedì prossimo, nel girone D di Serie B, è, infine, in programma il recupero del derby tra Pozzuoli e Scandone: start alle 20.