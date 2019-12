Basket, ultimo atto del 2019 per le campane di Serie A2 È la vigilia di Roseto-Caserta, Latina-Napoli e Trapani-Scafati per la quindicesima giornata

Tutt'altro che una pausa natalizia e di fine anno. La corsa delle squadre campane prosegue in Serie A2 e in Serie B (lunedì sarà derby tra la Virtus Pozzuoli e la Scandone Avellino). Nel girone est del secondo livello nazionale, per la quindicesima giornata di campionato, la Juvecaserta farà visita a Roseto. Si presenta l'occasione della rivincita per la squadra di coach Nando Gentile, battuta all'andata con una tripla realizzata, ma a tempo scaduto. Bomba ritenuta valida dalla terna arbitrale, ma le foto e i video confermarono l'errore. Nel girone ovest, Napoli sarà ospite di Latina. Scafati, invece, affronterà Trapani in un match presentato così da Sergio Luise: "La parola giusta è imporsi. - ha spiegato nel pre-gara l'assistant coach della Givova, Sergio Luise - Dobbiamo andare lì e giocare la nostra pallacanestro. Dobbiamo cercare di snaturarci il meno possibile, affrontarli a viso aperto e, ora, se vogliamo cercare di recuperare posizioni in classifica, non dobbiamo pensare al fatto di giocare in casa o fuori, ma dobbiamo provare a dettare il nostro ritmo e imporre le nostre qualità su qualsiasi campo, indipendentemente dall'avversario".