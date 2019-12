Serie C, le campane scaldano i motori in vista della ripresa Il punto su Avellino, Casertana, Cavase e Paganese impegnate dentro e fuori dal campo

Avanti con Ezio Capuano e il suo vice Giuseppe Padovano, ai quali verranno adeguati i contratti; Carlo Musa candidato numero uno per subentrare al dimissionario Salvatore Di Somma nel ruolo di direttore sportivo; definite le linee guida per il mercato in entrata e in uscita; pianificato come affrontare le criticità ereditate dalla vecchia proprietà. In quattro punti, ecco l'estrema sintesi del Consiglio d'Amministrazione dell'U.S. Avellino, tenutosi nella giornata di ieri. Sono quattro pure i nomi sul taccuino per rinforzare il reparto avanzato, che potrebbe addirittura essere rifondato dopo l'infortunio occorso a Charpentier e nel caso in cui si optasse di privarsi di Albadoro. Caturano è in cima alla lista dei desideri, piacciono poi, non di meno, tre prime punte: Asencio, Ferrari e Padovan, in rigoroso ordine alfabetico. L'Avellino tornerà ad allenarsi il prossimo 2 gennaio, ha ripreso, invece, la preparazione, nella giornata di ieri, la Cavese, che anche oggi ha lavorato al ritmo di una doppia seduta. La Casertana ha, invece, svolto una sessione di fatiche congiunte a Piedimonte Matese con il Tre Pini. Al termine, mister Ginestra ha ordinato un nuovo “rompete le righe” per il Capodanno. I falchetti si ritroveranno il 4 gennaio. Continua, intanto, il riposo della Paganese, che ieri ha manifestato il proprio cordoglio al responsabile del settore giovanile Sossio Finestra, colpito da un lutto familiare.