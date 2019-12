Cavese e Paganese brindano: nel 2020 un obiettivo comune Metelliani e azzurrostellati hanno chiuso il girone di andata in zona salvezza

Il tempo dei brindisi, prima di tuffarsi in un 2020 in cui ci sarà un obiettivo comune da centrare, ovvero la salvezza, per poi magari puntare la barra a dritta verso la conquista dei playoff. Cavese e Paganese sono pronte a vivere l'ultimo giorno del 2019 sapendo che il nuovo anno porterà in dote un traguardo comune da tagliare e ambizioni da cullare in sincro. Ieri è arrivato il "rompete le righe" di Salvatore Campilongo: metelliani liberi di far saltare i tappi dello spumante prima della full immersion nella nuova annata agonistica. La preparazione riprenderà il prossimo 4 gennaio. A riposo anche la Paganese di Alessandro Erra, che, come l'Avellino, tornerà a sudare da giovedì. Ultime ore di relax prima di ripartire con il piede pigiato sull'acceleratore dopo un girone di andata in cui le soddisfazioni sono state, certamente, superiori alle difficoltà a dimostrazione che la Campania, oltre ad Avellino e Casertana, ha altre due solide realtà di cui fregiarsi, pronte a farsi valere nel girone C di Serie C, senza risparmiarsi.