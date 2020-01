Basket, Serie A2: fase cruciale per i club campani Doppio turno casalingo per Caserta, il 10 gennaio derby Napoli-Scafati al PalaBarbuto

Due gare casalinghe consecutive per l'avvio del 2020: ecco l'occasione della Juvecaserta, che può sfruttare il PalaMaggiò per centrare il rilancio pieno in classifica. Il gruppo di coach Nando Gentile è reduce dal brutto ko di Roseto, in cui è risultato decisivo il parziale del primo quarto di gioco. Prima l'Assigeco Piacenza, poi l'Orasì Ravenna con 4 punti in palio che diranno tanto sul percorso dei bianconeri nel girone est.

Nell'altro raggruppamento, quello ovest, sfida contro le seconde in classifica per la Gevi Napoli e la Givova Scafati. I partenopei saranno ospiti della Novipiù Casale Monferrato, i gialloblu dell'Agro ospiteranno l'MRinnovabili Agrigento al PalaMangano. Il tutto alla vigilia del derby, in programma venerdì 10 al PalaBarbuto. In Serie B, anche l'avvio del 2020 presenta criticità in casa Scandone.

Alle 21.30, sul canale 696 TV OttoChannel, primo appuntamento del 2020 con "SottoCanestro", il format legato al basket campano. In studio, il responsabile comunicazione della Virtus Arechi Salerno, Carmine Lione, e il coach del Basket Club Irpinia, Alessandro Marzullo.