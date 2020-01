Basket, Serie A2: Caserta vince, colpo Scafati. Napoli ko Due vittorie e una sconfitta per la Campania nel primo turno del 2020

Il 2020 delle squadre campane di pallacanestro si è aperto con due vittorie e una sconfitta in Serie A2. Sorridono Caserta e Scafati, ko per Napoli. A Castel Morrone, la Juve di coach Nando Gentile si rilancia battendo l'Assigeco Piacenza: finale di 83-77 con la coppia statunitense, composta da Seth Allen e Mike Carlson, a regalare spettacolo. A Piacenza non bastano Jazzmarr Ferguson e Mike Hall. La Givova Scafati piazza il colpo contro la seconda in classifica del girone ovest, la MRinnovabili Agrigento. Vittoria gialloblu con il punteggio di 90-73. Deshawn Stephens realizza 22 punti con l'11/13 da 2 e risulta dominante contro i siciliani. La Gevi va, invece, ko a Casale Monferrato contro l'altra seconda forza del raggruppamento. La coppia americana di coach Stefano Sacripanti risulta ai minimi termini contro il team piemontese.

Ecco i tabellini dei match di Caserta, Scafati e Napoli.

SC Juvecaserta - Assigeco Piacenza 83-77

Parziali: 26-21, 14-20, 21-24, 22-12

Caserta: Allen 22 (6/8, 1/5), Carlson 21 (6/9, 2/6), Hassan 9 (1/1, 2/3), Bianchi 9 (3/5, 1/2), Giuri 8 (2/4, 1/4), Cusin 8 (1/5, 0/0), Paci 6 (3/6, 0/0), Turel 0 (0/0, 0/2), Valentini 0 (0/0, 0/0), Del Vaglio 0 (0/0, 0/0), Mastroianni 0 (0/0, 0/0), D'Aiello 0 (0/0, 0/0)

Piacenza: Ferguson 21 (4/7, 4/11), Hall 14 (4/7, 1/6), Santiangeli 13 (3/9, 2/8), Gasparin 10 (2/2, 2/6), Piccoli 7 (1/1, 1/2), Molinaro 6 (1/3, 1/1), Ihedioha 4 (2/4, 0/0), Rota 2 (1/1, 0/1), Ferraro 0 (0/0, 0/1), Montanari 0 (0/0, 0/0)

Givova Scafati - MRinnovabili Agrigento 90-73

Parziali: 26-18, 24-18, 24-19, 16-18

Scafati: Stephens 22 (11/13, 0/0), Rossato 15 (2/4, 3/5), Frazier 14 (3/11, 2/8), Portannese 14 (3/6, 1/3), Lupusor 8 (2/4, 1/2), Crow 8 (1/3, 1/2), Ammannato 5 (1/1, 1/1), Fall 4 (2/2, 0/0), Tommasini 0 (0/0, 0/1), Markovic 0 (0/0, 0/0), Spera 0 (0/0, 0/0)

Agrigento: Easley 21 (9/14, 0/0), Pepe 19 (3/4, 3/13), De Nicolao 13 (4/12, 1/2), Ambrosin 11 (2/3, 2/6), Moretti 4 (1/3, 0/0), Chiarastella 3 (0/1, 1/2), Rotondo 2 (1/2, 0/0), James 0 (0/6, 0/4), Veronesi 0 (0/0, 0/2), Morreale 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Casale Monferrato - GeVi Napoli 77-62

Parziali: 12-15, 14-18, 26-13, 25-16

Casale Monferrato: Sims 19 (8/11, 0/1), Martinoni 14 (4/4, 1/2), Denegri 13 (4/5, 0/0), Camara 9 (4/5, 0/0), Valentini 8 (1/3, 2/4), Roberts 7 (1/3, 1/6), Piazza 4 (2/3, 0/2), Battistini 2 (1/2, 0/0), Cesana 1 (0/0, 0/1), Tomasini 0 (0/4, 0/2), Da Campo 0 (0/0, 0/0), Galluzzi 0 (0/0, 0/0).

Napoli: Chessa 18 (0/2, 5/8), Monaldi 15 (3/6, 3/8), Sandri 9 (3/7, 1/4), Sherrod 8 (3/5, 0/0), Spizzichini 6 (3/8, 0/2), Roderick 6 (0/1, 1/1), Mastellari 0 (0/2, 0/5), Guarino 0 (0/2, 0/1), Dincic 0 (0/0, 0/2), Klacar 0 (0/0, 0/0), Cortese 0 (0/0, 0/0), Tolino 0 (0/0, 0/0)