Basket, il 2020 delle campane inizia con un cinque su sette In Serie A2 bene Caserta e Scafati, in Serie B continua lo psicodramma sportivo della Scandone

Due vittorie e una sconfitta: è questo il bilancio delle prime gare ufficiali del 2020 per i tre roster campani nel campionato di Serie A2 di basket. Nel girone Est, ha fatto festa al PalaMaggiò la JuveCaserta di coach Nando Gentile: battuta l'Assigeco Piacenza con il finale di 83-77. Sugli scudi il tandem, made in USA, composto da Seth Allen e Mike Carlson. Nel girone Ovest è, invece, maturato un successo pesante per la Givova Scafati, che si è presa lo scalpo della la MRinnovabili Agrigento, seconda in classifica. I gialloblù hanno vinto e convinto imponendosi per 90-73. Grande protagonista di serata, Deshawn Stephens che ha realizzato 22 punti con un mortifero 11/13 nel tiro da due. Nulla da fare, invece, per la Gevi Napoli, che ha ceduto il passo sul parquet dell'altra seconda del raggruppamento Ovest, la Novipiù Junior Casale, che ha fatto suo il match col finale di 77-62. Nel girone D di Serie B, è stato amaro, amarissimo, il “giro di boa” della Scandone, travolta a Valmontone dagli uomini di coach Righetti, ex di turno, che porta la mente a un passato decisamente più lusinghiero ed esaltante per gli irpini: 98-63 altra mazzata per un roster sprofondato dalla Serie A alla terza Serie nazionale, con soli 6 punti in classifica al termine del girone di andata, ma, soprattutto, con una società che continua a non fornire i margini per lavorare in condizioni, quantomeno, di ordinaria amministrazione. Non per caso, con la partenza del playmaker Erkmaa alla volta di Napoli e il mercato bloccato dai lodi, il futuro appare sempre più alla stregua di un rebus. Bene, invece, la Virtus Arechi Salerno, che si è confermata nei piani alti della classifica superando Corato con lo score di 63-56. Acuto palpitante per Sant'Antimo su Ruvo di Puglia: 91-86 dopo un tempo supplementare. Ok anche Pozzuoli: 80-71 su Nardò.