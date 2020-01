Serie C, tempo di test per le quattro campane Dieci gol per la Casertana alla Berretti, giovedì l'Avellino sfiderà il Carotenuto di Biancolino

Tempo di test per le campane inserite nel girone C di Serie C, che domenica prossima scenderanno in campo per la prima gara ufficiale del 2020; la seconda giornata del girone di ritorno. Questa mattina la Casertana ha travolto con il finale di 10-1 la Berretti doppietta di Floro Flores, Castaldo e Adamo; reti di Longo, Varesanovic, Zito e Starita. Di D'Alterio la marcatura della formazione giovanile. Ieri, invece, era toccato alla Paganese confrontarsi con l'undici di punta del proprio settore giovanile. Due gol per Musso; centri di Schiavino, Bramati, Mattia ed un'autorete per il 6-0 finale. Stesso risultato per la sfida in famiglie, a porte aperte, sostenuta dalla Cavese. Sugli scudi Russotto, a bersaglio due volte, di cui una su rigore; in palla e tra i marcatori pure Matino, Matera e Addessi. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio al “Lamberti”. Epifania di riposo per l'Avellino, che tornerà a sudare, alle 14,30, a porte aperte, al “Partenio-Lombardi”. Giovedì pomeriggio amichevole contro il Carotenuto di mister Biancolino. Cavese - Reggina, sabato alle 15; Avellino - Vibonese, domenica alle 15; Monopoli - Paganese e Rende - Casertana, alle 17,30. Il quadruplo conto alla rovescia è scattato. Sta per scoccare l'ora di tornare a fare sul serio.