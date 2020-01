Napoli - Scafati, scatta il conto alla rovescia Un girone dopo, altra gara spartiacque. Intanto, Caserta vuole lo scalpo della capolista Ravenna

Un girone fa fu l'inizio dell'avventura sulla panchina partenopea di coach Stefano Sacripanti. Pronti, via, col botto: blitz al PalaMangano e festa derby per la Gevi Napoli grazie a un palpitante 82-84 finale. La prima di 5 vittorie in 6 partite, che lasciavano presagire a un prosieguo in crescendo, ma sfociate in un contro-trend di 4 sconfitte di fila e 2 soli successi nelle 7 gare successive a quel match, combattuto fino all'ultimo respiro. Dopo quell'incontro, la stagione per Scafati sembrava, invece, maledetta: due k.o. con altrettanti overtime fatali contro Treviglio, prima, e Tortona, poi. È stato, invece, il primo passo della riscossa gialloblù: 14 punti raccolti sui 20 a disposizione. Tradotto in numeri: zona playoff per il roster del patron Longobardi; appena 2 lunghezze di ritardo da un posto tra le prime otto per il quintetto azzurro e 4 di vantaggio sui playout. La sfida tutta campana nel girone Ovest di Serie A2, in programma venerdì, al PalaBarbuto, con palla a due alle 20,30, ha, allora, il sapore di un altro testa a testa potenzialmente spartiacque per il cammino delle contendenti, che pur hanno imparato che il derby è una prova importante, di certo per un'iniezione di fiducia nell'immediato, ma non decisiva. Cresce l'attesa, si preannuncia una grande cornice di pubblico mentre nel girone Est la JuveCaserta punta su un altro “catino infernale”, il PalaMaggiò, per prendersi lo scalpo della capolista Ravenna. Domenica, alle 18, a Castel Morrone, i tifosi giocheranno un ruolo non meno decisivo.