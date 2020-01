Basket, Serie A2: cadono Napoli e Caserta La Gevi sconfitta a Capo d'Orlando 72-63, lo Sporting Club battuto a Montegranaro 82-74

Dopo il successo per 75-68 nel derby contro la Givova Scafati, la Gevi Napoli cade in trasferta sul parquet dell'Orlandina nella gara valida per la diciottesima giornata del girone Ovest di Serie A2. Il timore, manifestato attraverso le dichiarazioni pre-partita da coach Sacripanti, di pagare lo scotto dello sforzo extra profuso per battere i gialloblù a margine di un tempo supplementare, si è rivelato fondato. La battuta d'arresto partenopea si concretizza una volta mandato in archivio un primo tempo equilibrato, terminato sul 46-44. Fatale il crollo verticale nel terzo quarto: 17-9, 63-53. Nell'ultimo periodo capitan Guarino e compagni provano a ricucire lo strappo, ma i siciliani rintuzzano i tentativi di rimonta degli azzurri: alla sirena finale è 72-63.

Sconfitta anche per lo Sporting Club JuveCaserta nel girone Est. A Porto San Giorgio, i bianconeri chiudono il primo quarto in vantaggio contro la Poderosa Montegranaro (15-18), ma all'intervallo lungo i marchigiani ci arrivano con un rassicurante +14 (43-29). Gli uomini di Gentile reagiscono alla grande rientro dagli spogliatoi e quando mancano dieci minuti alla fine il risultato è di 61-55. Non basta, però, per evitare di cedere il passo: 82-74, seconda sconfitta consecutiva.

Sia Napoli, sia Caserta (seppur in attesa del recupero tra San Severo e Roseto, ndr) sono a +4 dalla zona playout e a -2 dai playoff.

Domani sera, alle 21, Treviglio – Scafati. Il quintetto allenato da Perdichizzi ha la possibilità di agganciare i dirimpettai e l'ottavo posto staccando proprio Napoli con cui è ora appaiato a quota 16 punti.