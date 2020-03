Coni, il 26 Giunta Straordinaria Parteciperanno il Ministro Spadafora e il Presidente di Sport e Salute Cozzoli

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha convocato una riunione Straordinaria della Giunta Nazionale per giovedì 26 marzo, alle ore 12.

La riunione si svolgerà in video-audio conferenza.

Parteciperà ai lavori anche il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora che oggi ha avuto un colloquio telefonico con Malagò.

Alla riunione della Giunta è stato invitato a partecipare anche il Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli che ha confermato la sua presenza.