Nuoto, posticipati i Mondiali di salvamento La competizione che era in programma a Riccione dovrà trovare un'altra collocazione in calendario

L'emergenza legata al coronavirus non ha risparmiato proprio nessuno e anche i mondiali di salvamento sono stati rinviati come ha comunicato la Federazione.

"La Federnuoto comunica che la International Life Saving Federation - in accordo con il comitato organizzatore - ha deciso di rinviare i campionati mondiali di nuoto per salvamento in programma a Riccione dal 18 settembre al 5 ottobre prossimi. La manifestazione è posticipata a data da destinarsi con l'intento di calendarizzarla nell'ambito delle prossime due stagioni agonistiche. Il provvedimento è stato adottato considerato l'evolversi dell'emergenza da Coronavirus in Italia e nel mondo e, ovviamente, nell'interesse della salute di tutti i partecipanti che sarebbero coinvolti.

La Federazione auspica di poter annunciare quanto prima le nuove date dell'evento internazionale insieme all'amministrazione comunale di Riccione, cui è legata da un forte rapporto di collaborazione consolidato negli anni attraverso la perfetta organizzazione di molteplici eventi sportivi e congressuali".