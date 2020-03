Olimpiadi: Abe annuncia rinvio all'estate 2021 Il primo ministro giapponese e il Cio d'accordo sullo spostamento all'estate del 2021

Dopo la video conferenza tra il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach e il primo ministro giapponese Shinzo Abe, è stato trovato l’accordo per il rinvio dei Giochi Olimpici al 2021.

Decisione sofferta ma inevitabile anche dopo le pressioni arrivate da varie federazioni come quella Americana con il 68% degli atleti che preferiva un rinvio di un anno allo slittamento di qualche settimana. Adesso bisognerà capire come incastrare i vari calendari con l’inevitabile slittamento di competizioni importanti come i Mondiali di Nuoto e Atletica prima di comunicare le date ufficiali.