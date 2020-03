La Federscherma non si ferma: pronte le attività a distanza L'iniziativa sarà presentata, nei dettagli, sul sito federale, il prossimo 31 marzo

Il Consiglio Federale, consapevole dell’importanza che i percorsi di formazione programmati a beneficio dei tesserati non vengano interrotti per effetto della emergenza sanitaria, ha previsto una serie di attività formative a distanza, in favore di tecnici, arbitri, atleti e dirigenti.

Proprio relativamente ai dirigenti delle società, sono previsti cinque appuntamenti chiamati ad affrontare le tematiche amministrative, fiscali, normative e di comunicazione.

L'iniziativa sarà presentata, nei dettagli, sul sito federale, il prossimo 31 marzo.

Il programma delle iniziative per i Dirigenti di Società prevede le seguenti sessioni:

Il giorno 3 aprile 2020, a cura del consulente marketing e social media manager federale Alessandro Noto, a partire dalle ore 16.30 e sino alle 19.30 in conference room, verranno trattate le tematiche:

- Marketing, creazione e distribuzione di contenuti di valore;

- Social Media Marketing, Video Marketing;

- Facebook Analytics , Algoritmo e Pubblicità;

- TikTok, Instagram e il Dark Social;

Il giorno 6 aprile 2020, a cura del dottor Maurizio Annitto, a partire dalle ore 16.30 sino alle 18.00 in conference room, verrà sviluppato il seguente argomento, di particolare attualità:

- Aggiornamento su Decreti Governativi in tema di svolgimento attività sportive e relativi adempimenti amministrativi/fiscali;

Il giorno 7 aprile 2020, a cura dell’avvocato Monica Campione, a partire dalle ore 16.30 sino alle 18.00 in conference room, verranno affrontati i seguenti argomenti:

- Misure di sostegno di interesse anche per il mondo sportivo;

- Le novità da parte delle Istituzioni dello Sport;

Il giorno 8 aprile 2020, a cura del dottor Maurizio Annitto, a partire dalle ore 16.30 fino alle 18.00 in conference room, verrà affrontato il tema:

- Collaborazioni sportive normative di riferimento e adempimenti per ASD/SSD

Il giorno 9 aprile 2020 a cura dell’avvocato Monica Campione, a partire dalle ore 16.30 fino alle 18.00 in conference room, verrà esposto il tema:

- La gestione dei dati personali, in particolare di quelli relativi alla salute e le misure da adottare a loro tutela, nel contesto dell’emergenza sanitaria in atto;

Si informano tutti gli interessati che l’iniziativa è aperta ad un massimo di 30 partecipanti, selezionati in base all’ordine cronologico di ricevimento della mail di adesione, e che le richieste di ammissione a questa iniziativa dovranno pervenire alla Segreteria del Settore Formazione entro le ore 16.00 del 30 marzo 2020, esclusivamente via mail all’indirizzo : formazione@federscherma.it .

Nel caso in cui le richieste superassero il numero previsto di 30 partecipanti, le sessioni saranno ripetute in altre date, per rispondere alle richieste in eccesso.

Le richieste di ammissione all’iniziativa dovranno contenere i seguenti dati: nome, cognome, Società di appartenenza, n ° tessera, indirizzo mail univoco e personale, n ° cellulare.

La mancata segnalazione di uno dei dati richiesti sarà ragione di esclusione.

Trascorsa tale data sarà tempestivamente pubblicato sul sito federale l’elenco degli ammessi, e tutte le altre informazioni circa le iniziative.